Itamaraty condena atentados que deixaram pelo menos 38 mortos na Turquia

O Ministério de Relações Exteriores do Brasil divulgou neste domingo (11) uma nota em que condena os atentados terroristas que deixaram ao menos 38 mortos e 155 feridos no sábado (10), nos arredores do estádio de futebol Besiktas, em Istambul, na Turquia.

“Ao manifestar condolências e solidariedade aos familiares das vítimas, ao povo e ao governo turco, o governo brasileiro reitera seu veemente repúdio a todo ato de terrorismo, qualquer que seja sua motivação”, diz a nota do Itamaraty.

O grupo extremista curdo TAK (Falcões da Libertação do Curdistão) assumiu hoje (11) a autoria do duplo atentado.

