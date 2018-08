Itamaraty paga aluguel de R$ 55,7 mil a cônsul-geral

O Itamaraty aceitou aumentar de US$ 10.349,90 para US$ 13.800 o valor da ajuda de custo dada ao cônsul-geral do Brasil em San Francisco (EUA), Pedro Henrique Lopes Borio, para despesa com aluguel. Ou seja, cerca de 55,7 mil reais. O Itamaraty diz que o valor dos aluguéis é estabelecido com base em estudos do mercado imobiliário local por firmas de consultoria.

