Itaú compra Citibank Brasil por R$ 710 milhões

O Itaú anunciou neste sábado (08) a compra da operação de varejo do Citibank no Brasil por R$ 710 milhões. O Citibank, que atende essencialmente clientes de alta renda, tem 315 mil correntistas no País.

Na aquisição, o Itaú adquiriu carteira de crédito, cartões de crédito, depósitos, gestão de recursos e corretagem de seguros e as 71 agências que o Citi tem hoje no Brasil. São R$ 35 bilhões entre depósitos e ativos sob gestão, 1,1 milhão de cartões de crédito emitidos e carteira de crédito no valor de R$ 6 bilhões de reais.

Após a aquisição, o Itaú Unibanco passará a ter R$ 1,404 trilhão em ativos. A compra ainda precisa receber o aval do Banco Central e do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).

