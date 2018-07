O banco Itaú e sua controlada Redecard firmaram acordo com o Cade, e pagarão R$ 21 milhões para encerrar investigação em curso no órgão em que as empresas são suspeitas de práticas anticoncorrenciais no mercado de cartão de crédito. Trata-se do maior valor já pago em acordo em caso de conduta unilateral.

