IV Congresso dos Advogados Trabalhistas de Empresas do Rio Grande do Sul ocorre nos dias 21 e 22 de novembro em Porto Alegre

O IV Congresso dos Advogados Trabalhistas de Empresas do Rio Grande do Sul será realizado nos dias 21 e 22 de novembro, na Avenida Carlos Gomes, 222, em Porto Alegre.

Neste ano, a Satergs (Associação dos Advogados Trabalhistas de Empresas no Rio Grande do Sul) celebra suas três décadas de existência, destacadas pela defesa das prerrogativas da advocacia trabalhista empresarial, bem como na promoção do relacionamento com os associados e na interlocução com os diversos atores sociais ligados ao direito do trabalho, tais como Justiça do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia, entidades sindicais, empresas, trabalhadores e advogados.

No mês de novembro, justamente quando a reforma trabalhista completa dois anos de vigência, será possível realizar uma análise das suas alterações mais importantes (incluindo os temas que estão em aberto no Supremo Tribunal Federal), assim como seus impactos no mundo do trabalho e na advocacia trabalhista patronal.

Além disso, no congresso será debatido as diversas mudanças na economia propostas pelo governo federal, envolvendo a liberdade econômica, novas propostas legislativas, a revisão das Normas Regulamentadoras, as formas autocompositivas de solução de conflitos, o negociado sobre o legislado, os acordos extrajudiciais, dentre outros temas que são protagonistas no cenário nacional.

O evento contará ainda com painelistas especialistas em suas áreas de atuação, no âmbito nacional e internacional, incluindo professores, advogados, ministros, juízes, desembargadores, procuradores do trabalho e outros profissionais destacados no meio trabalhista.

E ainda contará com a entrega do prêmio Mérito Satergs, homenageando os advogados, professores, magistrados e juristas que se destacaram no desempenho de suas atividades profissionais.

“Em razão de toda esta troca de experiências e de conhecimentos é que conclamamos sua participação para este evento tão importante, cuja marca já está consolidada no Estado do Rio Grande do Sul, no estudo da modernidade do Direito do Trabalho”, segundo afirmou Eugênio Hainzenreder Júnior, presidente da Satergs.

SERVIÇO:

O que: IV Congresso dos Advogados Trabalhistas de Empresas no Rio Grande do Sul

Quando: 21 e 22 de novembro

Onde: Avenida Carlos Gomes, 222, Porto Alegre

Inscrições e informações no site do evento.