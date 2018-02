Inserido no Projeto RS Sustentável da Rede Pampa, o IV Fórum Os Caminhos do Rio Grande, que ganhou palco nesta edição no litoral norte gaúcho, na sede da SABA, em Atlântida, no último dia 16, reuniu cerca de 300 pessoas entre lideranças, autoridades e convidados. O tema central foi “Presente e Futuro da Logística Brasileira”.

A abertura foi do governador José Ivo Sartori, seguida da explanação do ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Eliseu Padilha. Na sequência, falaram o secretário dos Transportes do RS, Pedro Westphalen, e o diretor-presidente da EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias), Nelson Lídio Nunes. A mediação foi de Armando Burd, da equipe de profissionais da Rede Pampa. No encerramento, após os debates, interagidos junto à plateia, painelistas e convidados receberam diplomas de participação.

O evento é uma realização do Governo do Estado, Secretaria dos Transportes, EGR, com apoio da Prefeitura Municipal de Xangri-lá e SABA.

