Ivete Sangalo foi indicada na categoria Melhor Cantora da premiação Melhores do Ano, do Domingão do Faustão. Ela não venceu, mas foi um dos destaques do programa, pois acabou levando um tombo ao vivo. A cantora fez uma participação direto de Aspen, nos Estados Unidos, ao lado da família e se desequilibrou enquanto comemorava a vitória de Anitta na mesma categoria em que foi indicada.

