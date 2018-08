Ivete Sangalo conseguiu na Justiça que o Google Brasil e as empresas Zip.Networking e Blasting S/A retirassem do ar uma notícia veiculada em setembro do ano passado, sobre o suposto risco de aborto das gêmeas Marina e Helena. No processo consta que na época “Ivete foi surpreendida com uma notícia estranha e inverídica, que lhe deixou, a um só tempo, chocada, revoltada e emocionalmente abalada”.

