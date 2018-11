J.A.B faz show gratuito no Pier X neste domingo

O J.A.B, coletivo formado por jovens músicos de diferentes regiões do Brasil, participa do projeto Open Stage do Pier X, no Shopping Iguatemi, em Porto Alegre. Neste domingo, 4 de novembro, às 16h, a banda apresenta show de rock progressivo e jazz fusion com músicas autorais, além covers do Genesis e do Rush. A entrada é franca.

