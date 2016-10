J. Walter Thompson conquista conta da Vulcabras Azaleia

Através de sua operação gaúcha, a J. Walter Thompson conquista um dos grandes players nacionais de calçados, a Vulcabras Azaleia, desejada pelo mercado por seu elenco de sucesso com marcas como Olympikus, OLK, Azaleia e Dijean. Com 60 anos de existência e sede no Rio Grande do Sul, o Grupo Vulcabras Azaleia é uma companhia 100% brasileira.

Com esta conquista, a J. Walter Thompson amplia ainda mais sua atuação no Rio Grande do Sul, onde mantém desde 2013 uma estrutura alinhada com São Paulo na operação de outra líder de origem gaúcha, a Tramontina, gigante do segmento de utensílios para casa. E dessa forma, mantém um modelo que deu certo: integração total em operação e inteligência entre as unidades gaúcha e paulista.

“A sinergia entre os profissionais de criação e atendimento em Porto Alegre, aliada à capacidade, experiência e ferramental de planejamento e mídia concentrados em São Paulo vêm acontecendo de forma natural e cada vez com maior eficiência”. A afirmação é de Lilian Chwartzmann, Diretora Geral J. Walter Thompson Porto Alegre, que destaca ainda: “Este novo desafio com Vulcabras Azaleia nos foi entregue em função do sucesso do modelo que operamos e da grande capacidade histórica que temos no trabalho estratégico, apoiando nossos clientes no sucesso dos seus negócios”.

Conduzindo a operação da J. Walter Thompson em Porto Alegre, a Diretora Executiva da unidade, Renata Dall’Onder, tem grande experiência no segmento calçadista: “É um grande desafio estar à frente de uma operação desse porte e representar a força de marcas como Tramontina e agora Vulcabras Azaleia”, diz ela, que completa: “Seguiremos com o desafio de assumir a conta da Vulcabras Azaleia e o modelo de sucesso que temos , trabalhando para os melhores resultados para nossos clientes”.

Com o nova unidade inaugurada em 2013 e ocupando desde 2014 um casarão histórico no bairro nobre de Moinhos de Vento, a J. Walter Thompson Porto Alegre não para de crescer. conta com uma equipe de cerca de 30 pessoas, cujos trabalhos vêm ganhando cada vez mais reconhecimento no cenário nacional e internacional, sendo reconhecidos por grandes premiações como o Cannes Lions, Clio Awards, One Show, El Sol, New York Festival, Wave, entre outros.

