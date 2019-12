Celebridades “Já busquei mais pela estética”, diz Danielle Winits

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2019

Apesar disso, os exercícios ainda fazem parte da rotina de Danielle Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Eterno símbolo sexual, Danielle Winits, aos 46 anos de idade, completos no último dia 5, assume que está mais desencanada quanto os cuidados de beleza. E, garante, que hoje em dia valoriza em primeiro lugar o seu bem-estar. “Já busquei mais pela estética mais nova, com certeza. Não me é um fardo, nunca foi. Porém, acredito em mente sã, corpo são”, diz.

Apesar disso, os exercícios ainda fazem parte da rotina de Danielle. Além da dança, ela também faz ginástica. “Acredito na boa alimentação. Tudo o que me sinto melhor, eu faço”, pondera a artista, apontado que vive uma fase de realizações. “Estou em um momento muito feliz”, resume.

Além das conquistas profissionais dos últimos tempos – a atriz acaba de lançar a série Eu, a Vó e a Boi e apresentar o filme Veneza, ambos com Miguel Falabella – a vida pessoal também flui muito bem.

Casada com o André Gonçalves, 44, há três anos, Danielle enaltece o relacionamento longe dos holofotes. “Temos uma vida rotineira, na verdade. A gente não tem uma vida para os outros. Além de trabalharmos muito”, avalia. Os atores engataram o namoro durante o quadro “SuperChef Celebridades”, no Mais Você, em 2016.

Voltar Todas de Celebridades

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário