Já chega a três o número de mortos na queda do jatinho na Bahia

Um jatinho caiu por volta das 14h da quinta-feira passada, 14, ao tentar pousar na pista de um resort de luxo no distrito de Barra Grande, em Maraú no estado da Bahia. Ele havia saído de São Paulo. Os passageiros, segundo informações da prefeitura, foram socorridos por funcionários do resort, que passa por uma reforma e não está em funcionamento.

De acordo com informações da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), o avião é um bimotor Cessna AirCraft, de prefixo PT-LTJ, modelo 550, fabricado em 1981, que está registrado em nome do banqueiro José João Abdalla Filho. Conhecido como Juca Abdalla, ele está entre os dez homens mais ricos do Brasil, com uma fortuna estimada em US$ 3,4 bilhões (cerca de R$ 14,2 bilhões), segundo a Forbes.

A Polícia Civil afirmou, em nota, que o acidente é investigado pela DT (Delegacia Territorial) de Maraú e pelo Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), da Aeronáutica. A DT solicitou perícia no local do acidente e necropsia.

A jornalista e relações públicas Marcela Brandão Elias, 37, morreu na queda do avião. Já a sua irmã Maysa Marques Mussi, 27, estava internada no Hospital do Subúrbio, em Salvador, sendo transferida para o Hospital Geral do Estado morreu no sábado. No domingo pela manhã, o ex-piloto de Stock Car Tuka Rocha foi a terceira vítima do acidente, vindo a falecer também no Hospital Geral do Estado (HGE). Ele estava com 80% do corpo queimado.

Outras sete pessoas estavam a bordo do jatinho e continuam internadas em hospitais de Salvador: Eduardo Elias (marido de Marcela), Eduardo (filho de 6 anos do casal), Marcelo Constantino (neto do empresário Nenê Constantino, fundador da Gol), Eduardo Mussi (irmão do deputado federal licenciado Guilherme Mussi), Marie Cavelan, Fernando Oliveira e Aires Napoleão Guerra (piloto da aeronave).