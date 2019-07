Já em Montevidéu, a delegação do Inter recebeu uma palestra sobre a arbitragem na Libertadores

A delegação colorada chegou ao Uruguai no fim da noite de segunda-feira (22) após iniciar a preparação em Porto Alegre. Logo após o desembarque em solo uruguaio, o time realizou a primeira atividade na preparação para encarar o Nacional, nesta quarta (24), às 19h15min. Os jogadores e comissão técnica assistiram a uma palestra técnica sobre assuntos de arbitragem com representantes de VAR da Conmebol.

A atividade promovida pela Confederação será realizada com todos os clubes que iniciarão a disputa das próximas fases da Libertadores e Copa Sul-americana. Os assessores Manuel Bernal e Patricio Polic conversaram com o grupo colorado sobre algumas mudanças nas regras do futebol e exemplificaram com vídeos.

Treino

Na tarde desta terça, no Estádio Jardines Del Hipódromo, casa do Danúbio, realizou o último treinamento antes de entrar encarar o Nacional.

O técnico Odair Hellmann orientou uma atividade com portões fechados para a imprensa, que só teve acesso à parte final, onde o grupo de jogadores disputavam um rachão no gramado.

Alguns jogadores não puderam integrar a delegação devido a problemas físicos: Zeca, Roberto, Emerson Santos, Rodrigo Dourado e William Pottker. O restante do grupo treinou forte mirando o confronto decisivo.

Após o treinamento, o meio-campista Edenilson, que renovou o seu contrato com o Clube nesta semana, concedeu entrevista coletiva no estádio em Montevidéu e projetou a disputa com o time uruguaio. “É um momento importante para gente. Estamos numa decisão, é uma competição totalmente diferente, sabemos da atmosfera e estamos preparados”, afirmou o camisa 8.

