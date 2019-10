Já está em fase final a duplicação da rodovia estadual ERS-239, em Taquara

Já está em fase final a duplicação da rodovia ERS-239, no município gaúcho de Taquara (Vale do Paranhana). Com mais de 70% dos serviços concluídos, a obra de 2,6 quilômetros entre o entroncamento com a ERS-020 e o início da ponte sobre o arroio Tucanos deve ser entregue até o fim deste ano. O investimento é superior a R$ 10,1 milhões, com recursos da praça de pedágio de Campo Bom.

A cargo da EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias), vinculada à Secretaria Estadual de Logística e Transportes, a obra passa por serviços de terraplenagem e pavimentação. O trecho contará com uma passagem inferior ligando as ruas Oswaldo Aranha e Nilo Dias.

“Investir em estradas é aproximar pessoas e favorecer investimentos em nosso Estado”, frisou o titular da pasta, Juvir Costella. “Com este trecho duplicado, a ERS-239 ampliará sua importância para o transporte de pessoas e produtos e como rota turística.”

Na avaliação do diretor-presidente da EGR, Urbano Schmitt, a intervenção vai melhorar e ajudar a desenvolver a região, facilitando também uma das rotas utilizadas por quem se desloca da Região Metropolitana em direção à Serra.

ERS-421

Já entre os vales do Taquari e Rio Pardo, as máquinas voltaram a trabalhar em uma das principais ligações asfálticas da região, com a retomada da pavimentação dos sete quilômetros da ERS-421 entre os municípios de Boqueirão do Leão, nesta semana.

O secretário Juvir Costella foi a Boqueirão do Leão vistoriar os serviços e reafirmou o compromisso do governo do Estado na melhoria da malha rodoviária estadual:

“Apesar dos imensos desafios que enfrentamos, estamos empreendendo esforços para concluir acessos municipais. A comunidade pode ter certeza de que as obras que tiveram recursos liberados serão executadas até o fim”.

O acesso Boqueirão do Leão–Sério conta com R$ 12 milhões do Tesouro do Estado. O trecho, executado pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), integra o Plano de Obras 2019.

“A partir de agora, vamos concentrar os serviços nos quatro quilômetros restantes”, afirma o diretor de Infraestrutura Rodoviária do Daer, Luciano Faustino. “Esperamos entregar essa obra à comunidade no decorrer do primeiro semestre de 2020”.

A retomada das obras foi elogiada pelo prefeito de Boqueirão do Leão, Paulo Joel Ferreira. “É uma ligação asfáltica esperada há muito tempo pela região e vai favorecer o escoamento de produtos, como fumo, soja e madeira”, ressaltou.

Os serviços na ERS-421, no Vale Taquari, integram as ações do Plano de Obras 2019, anunciado em junho pelo governador Eduardo Leite. O pacote de investimentos nas rodovias estaduais soma R$ 301 milhões.

A maior parte dos recursos, R$ 170 milhões, é oriunda do Tesouro do Estado e da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide). O montante é destinado à recuperação de estradas e conclusão de acessos municipais e pontes nas 17 superintendências regionais do Daer. Outros R$ 131 milhões, financiados pelo BNDES, são utilizados na conclusão da ERS-118, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

(Marcello Campos)