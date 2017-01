Já estão abertas as inscrições para o 2º Torneio de Bocha na Areia

Foto: Jackson Ciceri Foto: Jackson Ciceri Foto: Jackson Ciceri

Vem aí o 2º Torneio de Bocha na Areia, uma promoção da Rede Pampa em parceria com a SABA (Sociedade Amigos do Balneário de Atlântida), com patrocínio das Farmácias Mais Econômica e apoio do Sesc /Fecomércio-RS. O campeonato, que acontecerá em quatro balneários – Torres (dia 24 de Janeiro), Capão da Canoa (dia 28 de Janeiro), Tramandaí (dia 04 de Fevereiro) e Xangri-lá (dia 11 de Fevereiro e final dia 19 de Fevereiro, ambas na sede campestre da SABA) ) – terá suas regras adaptadas aos campeonatos Sul-Americana e Mundial. As inscrições estão limitadas em 8 duplas por sede e poderão ser feitas nos seguintes locais: Torres: Sede social do Sesc e Farmácia Mais Econômica; Capão da Canoa: Farmácia Mais Econômica; Tramandaí: Sede social do Sesc e Farmácia Mais Econômica e Xangri-lá: Sede social do Sesc e Farmácia Mais Econômica.

Compõem a comissão julgadora: Geraldo Stédile (Coordenador), Emir Parisotto (Presidente da SABA), Marcelo Afonso (Gerente de Esportes e Lazer do Sesc-RS), Selvino Ziliotto, Ciro Pacheco, Eduardo Lemmertz, Paulo Sérgio Pinto e Cesar Falcão.

Em caso de chuva, as quadras devem ser cobertas com lonas à 5,0 m de altura. As canchas para a fase classificatória poderão estar adequadas às existentes em cada uma das sedes da fase classificatória. As bochas serão de madeira. As equipes usarão uniforme ofertado pela Rede Pampa em oito cores diferentes e com as logomarcas do torneio, dos realizadores e dos apoiadores.

A premiação inclui o Troféu Bocha na Areia e medalhas aos três primeiros colocados.

