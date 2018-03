Já estão abertas as inscrições para o Serviço Militar Temporário da Aeronáutica

Estão abertas as inscrições para profissionais de nível médio, com curso técnico, que desejam ser voluntários no Serviço Militar Temporário da Aeronáutica, este ano. São oferecidas 801 oportunidades para profissionais que vão permanecer na FAB (Força Aérea Brasileira) por um período de oito anos.

As inscrições começaram no dia 5 de março e vão até o dia 23, nas seguintes cidades: Belém (PA), Alcântara (MA), Anápolis (GO), Brasília (DF), Canoas (RS), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Santa Maria (RS), Boa Vista (RR), Eirunepé (AM), Manaus (AM), Porto Velho (RO), São Gabriel da Cachoeira (AM), Fortaleza (CE), Parnamirim (RN), Recife (PE), Salvador (BA), Rio de Janeiro, Barbacena (MG), Lagoa Santa (MG), Campo Grande (MS), Guaratinguetá (SP), Pirassununga (SP), Santos (SP), São José dos Campos (SP) e São Paulo.

Para participar, é preciso ter ter menos de 45 anos de idade até 31 de dezembro deste ano; ter concluído o ensino médio e cumprir os requisitos da especialidade para a qual está concorrendo. Também é necessário ter, no máximo, sete anos de serviço público até a data da incorporação.

As vagas são para as especialidades de Administração, Arrumador Cozinheiro, Eletricidade, Eletromecânica, Eletrônica, Enfermagem, Informática, Informática I, Laboratório, Mecânico de Aeronaves, Motorista, Motorista-bombeiro, Obras, Pavimentação, Processos Fotográficos, Produção de Áudio e Vídeo, Radiologia, Saúde Bucal e Topografia.

Uma vez concluída a inscrição, o candidato passará por um processo de avaliação curricular. Após responder à convocação, ele deverá entregar exames, avaliações e laudos médicos e ser aprovado na inspeção de saúde. Depois da incorporação, os selecionados serão declarados terceiros-sargentos, passando por um estágio de adaptação de praças.

Marinha

No final de fevereiro, a Marinha divulgou o edital do concurso de seleção para soldados Fuzileiros Navais para as turmas de 2019. No total, são oferecidas 1.300 vagas para candidatos do sexo masculino, com ensino médio completo e idade de 18 a 21 anos (no dia 1º de janeiro de 2019). É exigida altura mínima de 1,54m e máxima de 2,00m. Os vencimentos iniciais serão de R$ 1.560 em janeiro de 2019.

As inscrições estão abertas desde o dia 1º de março, se estendem até o dia 30 e poderão ser realizadas pela internet. Para confirmar a participação, será necessário pagar uma taxa de R$ 30 em qualquer agência bancária, até o dia 2 de abril.

O processo seletivo será composto por Exame de Escolaridade, Verificação de Dados Biográficos, Verificação de Documentos, Inspeção de Saúde, Teste de Suficiência Física e Exame Psicológico.

O curso de formação será oferecido no CIAMPA (Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela Alves), no Rio de Janeiro (RJ) e no CIAB (Centro de Instrução e Adestramento de Brasília), em Brasília (DF).

