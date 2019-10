Já estão abertas as matrículas para o ano que vem na rede estadual de ensino do Rio Grande do Sul

Como já vem ocorrendo anualmente, as rematrículas na rede pública de ensino do Rio Grande do Sul estão sendo realizadas de forma automática pelo Sistema de Gestão da Seduc (Secretaria da Educação). Esse procedimento vale para alunos com frequência a partir de 75% em sala de aula.

O processo é realizado de forma on-line, na página do órgão no site do governo do Estado – www.rs.gov.br. Para quem teve presença inferior a esse índice em 2019, é exigido o comparecimento à instituição de ensino. Em caso de estudante menor de idade, a renovação do vínculo é condicionada à ida dos pais ou responsáveis ao local.

Pela primeira vez, os maiores de 18 anos que tiveram matrícula cancelada por infrequência ao longo do ano serão considerados alunos novos em 2020. Assim, o cronograma seguirá as datas previstas oficialmente para ingresso e transferências.

Quem quiser ingressar no 1º ano do Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação Profissional Integrada ao Ensino Médio, Ensino Médio Curso Normal, Aproveitamento de Estudos do Curso Normal e Educação Profissional, deve ficar atento ao prazo, que começa nesta sexta-feira e prosseguirá até o dia 24 de novembro.

Transferências

As transferências de alunos do 2º ao 9º anos do Ensino Fundamental e do 2º e 3º anos do Ensino Médio deverão ser realizadas pelo site no período de 6 a 17 de janeiro do ano que vem. No caso das unidades de EJA (Educação para Jovens e Adultos, antigo “Ensino Supletivo”), as inscrições e transferências serão realizadas pela primeira vez no site, de 6 a 22 de janeiro.

Outro aspecto importante a ser levado em conta na hora de garantir a vaga no sistema estadual é que as inscrições e transferências on-line serão efetivadas somente com a matrícula presencial nas escolas, e mediante a entrega dos seguintes documentos:

– Certidão de nascimento do aluno (em condições mínimas de preservação) e atestado de escolaridade;

– Comprovante de residência válido do responsável (conta de luz, água ou telefone, por exemplo);

– Para alunos do 1º ano do Ensino Fundamental, é obrigatória a apresentação do CNS (Cartão Nacional de Saúde), NIS (Número de Identificação Social) e atestado de vacinação – que precisa estar em dia.

Informações

Mais detalhes podem ser obtidos pelo telefone (51) 3288-4888 ou então diretamente nas Coordenadorias Regionais de Educação e nas Centrais de Vagas do Interior do Estado. Outra opção é a Central de Vagas de Porto Alegre, localizada na sede da Seduc, no complexo do Caff (Centro Administrativo Fernando Ferrari). O endereço é avenida Borges de Medeiros nº 1.501 (bairro Praia de Belas).

(Marcello Campos)