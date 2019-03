Já estão abertas em Porto Alegre as inscrições para o curso gratuito de formação de taxistas

Começaram nessa quarta-feira, em Porto Alegre, as inscrições para o curso gratuito de formação de motoristas de táxi, promovido pela EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), em parceria com secretarias municipais da capital gaúcha. Interessados devem procurar em horário comercial a unidade do Sine no Centro Histórico – na esquina das avenidas Mauá com Sepúlveda – até o dia 23 de abril.

Serão oferecidas 25 vagas, com atividades entre os dias 13 e 21 de maio no auditório do Demhab (avenida Princesa Isabel nº 1.115, bairro Santana), nos turnos da manhã e tarde, totalizando assim 66 horas-aula. Para participar, é preciso possuir habilitação, ter idade mínima de 19 anos, apresentar atestado de antecedentes e ser aprovado no exame toxicológico, dentre outras exigências.

Na avaliação do diretor do Sine Porto Alegre, Leandro Balardin, essa iniciativa abre portas para um segmento importante do mercado de trabalho na cidade: “A turma social de condutores de táxi, ponto fixo e turismo possibilita a chance para qualquer cidadão conquistar a sua formação profissional em uma área que sempre demanda oportunidades de emprego”.

Já o agente de fiscalização Antônio Bernardes, organizador do curso, salienta que a integração buscada pela EPTC junto a outros órgãos e entidades assegura um curso de formação com qualidade ímpar em termos de qualificação de motoristas. Segundo ele, ofertam-se assim à população profissionais ainda mais qualificados e que contribuirão para a valorização do serviço.

O taxista Antônio Carlos de Deus, 68 anos, participou do curso no ano passado e hoje atua vinculado a um ponto no bairro Floresta. Ele avalia positivamente as aulas e o conteúdo abordado, em módulos teórico-práticos. “Foi muito bom participar, pois vi no curso a oportunidade de ingressar em uma nova profissão”, elogia.

Requisitos

– O interessado não deve ter sido motorista ou permissionário de táxi no município de Porto Alegre;

– Não pode estar trabalhando;

– Ter disponível turno integral para cursar todas as disciplinas do treinamento (o curso ocorrerá nos dias 13, 14, 15, 16, 17, 20 e 21 de maio de 2019, nos turnos da manhã e tarde);

– Apresentar original e cópia da Carteira Nacional de Habilitação com exerce atividade remunerada e situação normal no Detran ( para poder ter a informação de exerce atividade remunerada não pode ser permissão para dirigir, logo terá que possuir no mínimo 19 anos de idade) ;

– Certidão de distribuição de feitos criminais da Justiça Federal, emitida pelo Tribunal Regional Federal;

– Certidão judicial criminal de 1º grau, emitida pelo Tribunal de Justiça;

– Certidão judicial de distribuição criminal de 2º grau, emitido pelo Tribunal de Justiça;

– Alvará de folha corrida, emitido pelo Tribunal de Justiça;

– Laudo de exame toxicológico de larga janela de detecção para consumo de substâncias psicoativas;

– Comprovante de inscrição no INSS.

(Marcello Campos)

Deixe seu comentário: