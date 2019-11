No espaço Maurício Rosenblatt da CCMQ (Rua dos Andradas 736, 3º andar), no evento Feira fora da Feira / Governo do Estado, a exposição 100 ruas de Porto Alegre, do artista Diego Passos, que apresenta 100 frotagens de antigas placas de rua da capital gaúcha, e o lançamento de livro, editado pela Gráfica da UFRGS, marcando os 70 anos da editora. Editora IEAVI. De terça a sexta-feira, das 9h às 21h. Sábados e domingos, das 12h às 21h.