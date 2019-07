Já ouvir falar sobre “Tinder para milionários”? Cleo Pires assumiu usar aplicativo

Em uma conversa descontraída com Gio Ewbank, Cleo Pires deu detalhes da vida amorosa, que surpreenderam e animaram a conversa! A atriz, que começou a investir na carreira musical, contou usar uma espécie de “Tinder para milionários e famosos”, o “Raya”.

Para a colega de profissão, Cleo assumiu: “Eu gosto. Gosto muito da coisa platônica. Fico conversando com a pessoa um tempão. Esse aplicativo funciona super pra mim nesse quesito”. Ainda sobre relacionamentos, as duas relembraram o passado da atriz, que já namorou João Vicente de Castro e Rômulo Arantes Neto.

Com João, teve uma união estável durante quatro anos. Com Rômulo, “se considerava casada”, como brincou, durante três anos. Com os dois, ela mantém uma relação saudável e amigável atualmente.

