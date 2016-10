Já pensou em pedir comida e comprar ingressos pelo Facebook? Agora é possível

OFacebook introduziu uma série de novos recursos voltados para o e-commerce, incluindo compra e entrega de comida, reservas e opções para comprar ingressos. A rede social habilitou os serviços por meio de uma série de parcerias e novas capacidades técnicas.

Entre os parceiros da rede social estão as empresas Delivery.com e Slice, que assumirão a logística. O Facebook também permitirá que usuários agendem horários e reservas em pequenos negócios, como restaurantes, spas e salões, usando serviços de terceiros. Os estabelecimentos deverão confirmar a disponibilidade via Messenger.

A compra de ingressos para cinema e eventos ficou mais fácil pela plataforma. Uma parceria com as empresas de ingressos Ticketmaster e Evenbrite permitirá a transação a partir do botão “obter ingressos”. Os bilhetes para os filmes poderão ser armazenados como QR codes nas contas de usuários, e reservas serão salvas na seção eventos do Facebook. Alguns negócios locais ainda terão um botão “peça um orçamento” no topo da página, para que você saiba o preço do serviço antes de contratá-lo.

“Esse é o primeiro passo e nos próximos meses nós estaremos lançando ainda mais novos recursos que tornarão mais fácil realizar tarefas, tomar decisões confiantes e comunicar diretamente com negócios no seu tempo e termos”, escreveu a companhia em um post publicado no próprio blog.

Outras mudanças.

O Facebook também lançou o recurso Recomendações, que serve para agregar dicas de outros usuários sobre locais e serviços em uma mesma cidade.

Os comentários com as dicas mostram o mapa para o local e podem ser salvos em uma aba separada. Será possível ainda acessar a área de Recomendações para fazer outras perguntas ou para ajudar amigos.

A área de Eventos foi reformulada nessa nova atualização e agora será possível receber as recomendações com base nos eventos que amigos demonstraram interesse, além de eventos nos quais outras pessoas se engajaram previamente.

Dados valiosos.

Vale ressaltar, no entanto, que o novo movimento permitirá que o Facebook colete dados valiosos a respeito do comportamento de consumo de seus usuários, algo que também será igualmente importante para publicidade.

As novidades por enquanto são exclusivas para internautas nos Estados Unidos, mas a rede social promete que o novos recursos “devem chegar logo em outras regiões”. Conforme a empresa, ainda não há previsão de quando serão lançados no Brasil.

Comentários