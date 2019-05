Já pensou trabalhar em um castelo? Família real busca novo produtor de conteúdo para as Redes Sociais da Rainha Elizabeth II

Por Gabriella Rocha*

O time de comunicação da família real informou que há uma vaga para o cargo de produção de conteúdo nas redes sociais da Rainha Elizabeth II. Já brilhou o olho?!

Então, agora vai reluzir mais ainda: o contratado receberá, anualmente, US$30 mil libras, o que corresponde a R$155 mil. Além do salário super caridoso, quem conquistar a vaga poderá trabalhar todos os dias no palácio de Buckingham. O emprego exige a dedicação de 37 horas semanais, de segunda a sexta. Quem ficou interessado?

Para se inscrever, basta acessar o site do The Royal Household, e se inscrever no cargo de Digital Communications Officer. Eles exigem um diploma na área da comunicação (jornalismo, publicidade), experiência na área, criatividade e “ser flexível”. As inscrições permanecerão abertas até o final do dia, nesta quarta-feira (22)

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

Deixe seu comentário: