Já são oito os municípios em situação de emergência

Pontão, Giruá, Vila Lângaro, Ciríaco, Santa Bárbara do Sul, Sarandi, Porto Xavier e Araricá já decretaram situação de emergência pelos danos causados pelo temporal de domingo (10) e terça-feira (12) em parte do Rio Grande do Sul. Mas a situação começa retornar ao normal, com 10 famílias desalojadas de Porto Xavier retornando a suas residências.

