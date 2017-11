Já sob o comando do técnico interino Odair Hellmann, o Inter se prepara para enfrentar o Oeste-SP nesta terça-feira. Um empate garantirá o retorno do Colorado à Série A

Após o empate em 1 a 1 contra o Vila Nova-GO, que no sábado causou a demissão do técnico Guto Ferreira, na manhã desse domingo o elenco do Inter se reapresentou no centro de treinamentos do Parque Gigante, no complexo esportivo do estádio Beira-Rio, já sob o comando interino do auxiliar técnico Odair Hellmann.

O foco colorado é o duelo desta terça-feira contra o Oeste-SP, fora de casa, pela trigésima-sexta (antepenúltima) rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para as 20h30min na Arena Barueri, em São Paulo, com cobertura ao vivo pela Rádio Grenal (95.9 FM ou www.radiogrenal.com.br).

No gramado, participaram dos preparativos iniciais os atletas que não estiveram em campo no jogo de sábado, ao passo que os demais colegas foram submetidos a exercícios físicos regenerativos. O Inter fará mais um treino na manhã desta segunda-feira e depois viaja para São Paulo.

Em segundo lugar na tabela, com 64 pontos, o time do Saci depende de um empate por qualquer placar para assegurar a classificação antecipada para a Primeira Divisão no ano que vem. Já o Oeste, com 57 pontos, ocupa a quinta colocação e ainda pode entrar no G-4.

O América-MG, que neste fim-de-semana venceu o Figueirense-SC por 2 a 1, não apenas passou a liderar o certame como também garantiu matematicamente o seu retorno à elite do futebol nacional.

“Lance de Craque”

Marcada para o dia 16 de dezembro, às 20h, no Beira-Rio, a quarta edição do evento “Lance de Craque”, promovido anualmente pelo capitão colorado D’Alessandro, terá ingressos à venda a partir das 10h desta segunda-feira na CAS (Central de Atendimento ao Sócio) do estádio.

As entradas também estarão disponíveis nas bilheterias do Gigantinho no dia 25, data da partida entre Inter e Guarani-SP, última participação do time do Saci na Série B de 2018. Já pela internet, o serviço deve estar disponível em breve. O limite é de quatro bilhetes por pessoa (mediante registro de CPF).

O primeiro lote tem cadeiras Nível Inferior e Nível Superior pelo mesmo valor de R$ 20. No segundo lote, esses mesmos lugares custarão R$ 30. Está previsto o desconto de 50% para estudantes, idosos e cadeirantes. Menores de 4 anos de idade estão isentos e as crianças e adolescentes na faixa de 5 a 15 anos têm 50% de desconto, desde que comprovada a idade.

A renda será repassada a instituições de caridade. O “Lance de Craque” contará com a participação de vários convidados, divididos em dois times, respectivamente sob o comando de Paulo Autuori e Vanderlei Luxemburgo. Como goleiros, Danilo Fernandes e Renan. Na zaga, Gabriel, Hernan Diaz, Maicon, Zé Roberto, Alan Ruschel e Darío Rodríguez (laterais), Victor Cuesta, Mauro Galvão, Bolívar, Sorondo, Adaílton, Ayala, Coloccini, Lúcio, Pedro Geromel e Índio.

Entre os volantes, Dunga, Edenilson, Astrada, Falcão, Guiñazu e Magrão. No meio-campo, o anfitrião D’Alessandro atuará com Romagnoli, Recoba, Bengoechea, Alex Cabeção, Oscar, Pity Martínez, Tony Pacheco e Ruben Paz. Já o ataque terá Chevantón, Nico López, Barríos, Taison, Diego Aguirre, Francescoli, Iarley, sandro Sotilli, Juan Pablo Ángel e Paulo Nunes.

Deixe seu comentário: