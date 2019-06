“Já tive oportunidade de ir para o Boca Juniors, mas estou muito focado aqui”, diz zagueiro do Inter

*Valéria Possamai

Após a primeira parte dos trabalhos nesta quinta-feira (27) o zagueiro Victor Cuesta fez uma revelação em entrevista coletiva. O argentino disse ter recebido oportunidade de atuar pelo Boca Juniors, mas que está feliz e focado no Inter.

“Já tive oportunidade de ir para o Boca Juniors, mas estou muito focado aqui no Inter, acostumado com Porto Alegre. O Boca é um clube muito grande, mas estou feliz aqui”, garantiu o zagueiro.

Na preparação para a sequência da temporada, Cuesta prevê um segundo semestre intenso, mas destaca que o grupo almejava esta sequência de competições. “O importante é a gente continuar focado no trabalho, treinando forte, para quando começar os jogos decisivos, a gente estar prontos e bem preparados. Gostamos de mata-mata e estamos nos preparando para enfrentar o Palmeiras. Esse tipo de competição não dá brecha para recuperação, por isso a pegada acaba sendo um pouco diferente. A tendência é que esse segundo semestre seja ainda mais difícil, são muitas competições importantes, mas é o que a gente queria e vamos nos preparar para dar conta do recado.”

O primeiro desafio na volta das competições já é a decisão na Copa do Brasil. O time irá encarar o Palmeiras, pelas quartas de final. “Queremos jogar este tipo de jogo. Mata-mata é diferente. Tem que estar concentrado durante os 180 minutos para fazer um bom jogo. Temos a força do nosso torcedor no Beira-Rio.”

Durante a entrevista, o zagueiro revelou a “vontade” de Edenilson em permanecer no clube. O volante, que foi alvo de propostas do futebol árabe – negada pela direção -, revelou em conversa ao grupo que quer ficar em Porto Alegre.

