Jacaré de um metro e meio que estava preso em um bueiro é resgatado pelos bombeiros no Rio

Guardas da Patrulha Ambiental resgataram um jacaré de papo-amarelo de 1,5 metro que estava preso em um bueiro da rede pluvial no Rio. O resgate aconteceu na terça-feira (22), após serem chamados por moradores.

Os guardas contaram com o apoio de bombeiros, que abriram a tampa do bueiro para que o jacaré fosse retirado. A Patrulha Ambiental afirma que o animal estava em boas condições de saúde.

Os agentes acreditam que o jacaré foi parar no bueiro por entrar no canal da rede pluvial por engano. O jacaré foi solto no Parque Municipal de Marapendi.

Este não foi o único resgate de um animal exótico no espaço urbano esta semana. Além do jacaré, os agentes da Patrulha Ambiental resgataram dois gaviões, um tucano de bico preto e um macaco sagui. (AG)

Comentários