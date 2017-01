JacarÃ© Ã© flagrado nadando na piscina de uma residÃªncia em FlorianÃ³polis

Um jacaré foi parar na piscina de uma casa no Morro da Lagoa da Conceição, em Florianópolis, na terça-feira (17). O animal era uma fêmea de 1,2 m e foi capturado pela Polícia Militar Ambiental e levado à Estação Ecológica de Carijós, em Jurerê, no Norte da Ilha.

Nos fundos da casa há um passo d’água com uma pequena cachoeira por onde deve ter chegado o animal em busca de alimento, segundo os militares. O jacaré passava bem quando foi capturado.

Captura

De acordo com a Polícia Militar Ambiental, os agentes usaram um cambão veterinário, uma barra de metal com uma espécie de laço na ponta que permite ao agente mesmo distante do animal prendê-lo em segurança pelo corpo logo abaixo da boca.

O jacaré foi capturado e colocado na caçamba da PM para ser levado à estação ecológica, onde vivem outros animais da mesma espécie.

Devido à presença de muitos mangues, é comum que jacarés apareçam em Florianópolis, sobretudo nos bairros Santa Mônica, Córrego Grande e Lagoa da Conceição, conforme a PM.

Animal silvestre

De acordo com os policiais, quando alguém se deparar com um animal silvestre, deve manter distância e acionar a Polícia Militar Ambiental pelo 48-3665-4487.

Comentários