Jacarés aparecem em avenida de Manaus durante chuva

Dois jacarés foram encontrados próximo a um igarapé no Distrito Industrial 1, Zona Sul de Manaus (AM) durante uma forte chuva na manhã desta terça-feira. Além da surpresa com os animais, a precipitação causou diversos transtornos aos moradores da cidade.

Os animais foram capturados pela população. Após a captura, algumas pessoas aproveitaram para tirar fotos, mesmo com o mau tempo. O autônomo Fabrício Silva, 34 anos,estava no grupo que amarrou um dos jacarés. De acordo com Fabrício, um deles estava no gramado e o outro estava na margem. O que estava no gramado acabou amarrado a um poste. “A gente laçou, puxou e amarrou lá para o Ibama buscar. Ele estava ‘bravo’ e esperneando”, disse.

Fabrício também disse que a presença de jacarés é comum aos moradores da região. O Ibama recolheu o animal por volta de 12h30min.

