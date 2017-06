JadLog amplia participação na logística do e-commerce

A JadLog, uma das maiores empresas de transportes de cargas expressas fracionadas e uma das principais operadoras logísticas para o setor de e-commerce no País, elevou as movimentações de entregas e coletas desde o fim de 2016, quando foram veiculadas as primeiras informações sobre a descontinuidade do serviço e-Sedex, dos Correios.

De lá até este mês de junho, a empresa registrou aumento de demanda da ordem de 75% de players do e-commerce, que enxergaram a JadLog como uma boa alternativa para cuidar dos despachos dos produtos adquiridos pela internet de redes varejistas e marketplaces.

O faturamento da JadLog no e-commerce, aumentou 92% de janeiro a maio de 2017, em relação ao mesmo período do ano passado, em função do crescimento deste segmento e da migração de clientes dos Correios.

“Desde os primeiros anúncios sobre a descontinuidade deste serviço, nós passamos a receber diversas consultas de representantes de empresas do e-commerce e marketplaces que procuravam alternativas para manter suas entregas em dia. E isso nos fez incrementar nossas movimentações neste segmento que nos interessa bastante”, observa o diretor comercial da JadLog, Ronan Hudson.

No período, a JadLog passou a atender também pequenos e médios varejistas eletrônicos, independentemente do volume de despachos, de forma customizada, já que é parceira de várias plataformas de e-commerce, cujos sistemas já estão integrados ao da JadLog.

A JadLog aprimora continuamente suas ferramentas de gestão de entregas e coletas, como o sistema de rastreamento. Também utiliza tecnologias voltadas à roteirização, a fim de otimizar e elevar o número de rotas e, assim, abreviar o tempo das entregas. Através de sua rede de franquias, com mais de 500 unidades espalhadas por todas as capitais, Distrito Federal e principais cidades, a empresa atende todos os municípios brasileiros.

“A entrega é parte fundamental para este tipo de segmento. A entrega dentro do prazo é um atrativo para novas compras e também pode fidelizar o cliente. Considerando estas questões, investimos permanentemente em TI para sempre aprimorar a comunicação com os clientes”, afirma Hudson.

A JadLog disponibiliza aos seus clientes uma interface de sistema de onde é possível verificar os níveis de performance, atuar em casos de não conformidades e obter os comprovantes de entregas digitalizados, bem como receber as informações online e em tempo real de entregas e coletas das remessas. A transportadora considera a informação exata como um item imprescindível em toda a sua cadeia de supplychain, para uma gestão eficiente, melhoria dos processos, redução de custos, transit-time competitivo e para prover o cliente com informações rápidas e precisas.

“Este aumento de demanda faz com que a empresa esteja ainda mais comprometida com a eficiência das operações, que se traduz em cumprimento dos prazos de entregas e coletas em todo o Brasil estipulados durante as compras do e-commerce”, observa Hudson.

A JadLog é uma empresa consolidada na área de cargas expressas fracionadas e conquistou posição de destaque no mercado por ofertar serviços seguro, de qualidade e ininterruptos. Antes mesmo da descontinuidade do e-Sedex, a JadLog já vinha conquistando segmentos do varejo online antes atendidos pelos Correios, por conta não só da eficiência, mas pela comunicação imediata e direta com os clientes e customização dos serviços.

