Jady Bolt vira estrela de reality show em TV francesa

Jady Bolt continua a chamar atenção da mídia internacional. A carioca de 20 anos, que ganhou fama por ter passado algumas horas na cama com Usain Bolt, será a estrela de um reality show da rede francesa TF1, uma das líderes de audiência por lá. Uma equipe da emissora está na cola da moça para mostrar o seu dia a dia.

Cotidiano registrado.

Pelo que a coluna apurou, Jady vai ganhar um bom dinheiro mostrando sua vida para os franceses. A equipe tem seguido a morena em sua peregrinação pelos programas de auditório, aos consultórios e clínicas estéticas de profissionais que aceitaram fazer permuta para repaginá-la, e ainda vão entrevistar amigos, família e vizinhos em Campo Grande, no Rio, onde ela mora.

Reencontro com Bolt.

O ápice do reality, no entanto, deve ser a cobertura da cirurgia plástica de Jady. A operação para retirada de gordura e silicone nos seios acontece no fim do mês. Ela já Jady fez sua primeira presença vip em uma boate do bairro em que mora. Fez o que muitas celebridades fazem: foi simpática, posou para fotos, fez selfie com fãs e não esquentou lugar. Segundo amigos de Jady, ela está na expectativa de reencontrar Usain Bolt. Quando estiveram juntos, ele contou que voltaria para a Paralimpíada. O atleta chegou a ser guia da velocista cega Terezinha Guilhermina, medalhista brasileira, que mira três ouros nestes Jogos.

