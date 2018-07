Jair Bolsonaro bate todos no segundo turno?

Pelo menos é o que indica a pesquisa do DataPoder360 divulgada ontem. Dois destaques da análise desta pesquisa: mostra que se as eleições presidenciais fossem hoje, o deputado federal Jair Bolsonaro (PSL-RJ) seria o favorito para ocupar o cargo com 21% das intenções de voto. Outro ponto: Bolsonaro bateria no segundo turno a Ciro Gomes, Marina, Alckmin e Fernando Haddad.

Pesquisa foi registrada no TSE

De acordo com o levantamento, registrado na Justiça Eleitoral e realizado entre os dias 25 e 29 de junho com 5,5 mil eleitores, Ciro Gomes (PDT), que somou 13% da preferência do eleitorado, aparece em segundo com leve vantagem em relação aos outros quatro nomes que se embolam em terceiro lugar.

No palco, os pré-candidatos ao Piratini

Pré-candidatos ao Piratini se apresentam hoje em Porto Alegre. A Famurs, Federação das Associações de Municípios, confirmou na programação do Congresso dos Municípios o painel hoje, a partir das 14 horas, com os pré-candidatos Eduardo Leite (PSDB), Luiz Carlos Heinze (PP), Jairo Jorge (PDT), Abigail Pereira (PCdoB), Mateus Bandeira (Novo) e Roberto Robaina (PSOL). Será no Teatro Dante Barone, na Assembleia Legislativa. O governador José Ivo Sartori, que só confirmará sua candidatura no próximo dia 19, não comparecerá.

Projeto suspende decisão de ministro do STF

A possibilidade de um ministro do Supremo, por decisão monocrática, suspender os efeitos de uma lei votada pelo Congresso Nacional, está sendo vetada em projeto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Caso não tenha recurso para análise da medida pelo plenário da Casa, o projeto segue para apreciação do Senado Federal.

Saúde e Segurança lideram Consulta Popular

Saúde e segurança pública ficaram com a maior parte dos R$ 80 milhões previstos para os projetos da Consulta Popular 2018. Os dados são do governo do Estado. Foram 795 mil votos que definiram 111 projetos em 28 regiões dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento.

Em ano eleitoral, deputados pedem abono de faltas

Até agora, já foram 527 solicitações dos deputados federais, apenas este ano, para abono de faltas. Destes, 69% dos pedidos – ou 364 deles – foram acatados pela direção Casa. A Câmara registrou em 2018, ano eleitoral, um aumento de mais de 11 vezes desses pedidos de deputados federais para abonar suas faltas. São vários os motivos alegados pelos parlamentares, como a participação em eventos partidários, missões externas e participação em encontros sobre questões de interesse público.

Ciro se estressa com industriais

Mais uma vez, o pré-candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT) se estressou. Desta vez, acabou vaiado na sabatina da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Ao responder se eleito, revogaria no primeiro dia a reforma trabalhista, caso eleito, negou que tenha dito isso em entrevista recente publicada pelo grupo Estadão – “nunca me reconheço nos jornais” -, mas chamou a reforma de “monstrengo” e afirmou que se comprometeu com as centrais sindicais a rediscutir a reforma. Acabou vaiado e se estressou, negando-se a voltar ao assunto.

