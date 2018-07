Jair Bolsonaro chorou ao ser confirmado candidato do PSL à Presidência da República

Jair Bolsonaro chorou durante o hino nacional, na abertura da convenção que oficializou neste domingo (22) o seu nome na corrida à Presidência da República pelo PSL (Partido Social Liberal). No discurso de abertura do evento no Rio de Janeiro, o presidente do PSL, Gustavo Bebianno, declarou que em breve o Brasil vai enxergar quem é Jair Bolsonaro, de forma mais ampla. Segundo ele, Bolsonaro “é o exemplo da correção”.

Bebianno disse que o pré-candidato vai “acabar com a palhaçada petista” de dividir negros e brancos, hétero de homossexuais. “Isso tem que acabar, povo brasileiro tem que se unir”, afirmou. “Hoje eu posso dizer que sou, de forma hétero, apaixonado por Jair Bolsonaro”, afirmou.

Já o pré-candidato disse ser o “patinho feio” nessas eleições. “Eu sou o patinho feio nessa história, mas tenho certeza que seremos bonitos navegantes”, afirmou. Com dificuldades de firmar alianças políticas, e com seu vice ainda indefinido, Bolsonaro falou sobre o fato de estar isolado na corrida presidencial como motivo de orgulho. “Nós temos que fazer esse Brasil grande. Para fazer esse time campeão, o seu chefe não pode estar devendo nada para partido politico nenhum”, afirmou, embora tenha tentado negociar a vaga de vice em sua chapa com o PR de Valdemar Costa Neto, condenado no mensalão.

“Não temos um grande partido, não temos fundo eleitoral, não temos tempo na televisão, mas temos o que os outros não têm, que são vocês: o povo brasileiro”, declarou. Sua fala também disparou críticas ao PT e ao centrão. “Quero agradecer Geraldo Alckmin por ter juntado a nata do que há de pior no Brasil ao seu lado”, disse.

A advogada Janaina Paschoal, principal nome para ser vice na chapa, estava ao lado de Bolsonaro, mas a aliança ainda não foi anunciada durante o evento. Em seu discurso, ela fez crítica aos seguidores de Bolsonaro e ressaltou que “não se ganha eleição com pensamento único”.

“Não se governa uma nação com pensamento único. Os seguidores, muitas vezes, do deputado Jair Bolsonaro têm uma ânsia de ouvir um discurso inteiramente uniformizado. Pessoas só são aceitas quando pensam exatamente as mesmas coisas. Reflitam se não estamos fazendo o PT ao contrário”, alertou.

Mulheres

O agora candidato à Presidência reclamou que, “muitas vezes, tentam jogá-lo cada vez mais contra as mulheres”. “Todos nós viemos de um ventre de uma mulher. Sequer teríamos nascido se não fosse pelo amor delas.”

Bolsonaro afirmou que foi “montando seu exército” ao longo do tempo, com as viagens pelo Brasil, e que a “caçula da turma” é a advogada Janaina Paschoal, cotada para vice. Ele ressaltou que Janaina “não tem nenhuma idolatria ou seja lá o que for no tocante” ao seu nome. “O compromisso dela é com o Brasil”, declarou.

