Jair Bolsonaro diz agora que participará de todos os debates eleitorais e levará propostas

O deputado federal Jair Bolsonaro, pré-candidato do PSL à presidência da República, afirmou em vídeo divulgado nesta segunda-feira (25), por meio das redes sociais, que irá participar de todos os debates, desmentindo informações de que fazia parte de sua estratégia de campanha não comparecer aos embates com outros candidatos antes do primeiro turno.

“Nos debates na televisão compareceremos a todos sim, podem ter certeza. Até porque estaremos levando propostas factíveis que vocês acreditam que podem ser atingidas”, disse no vídeo, que informou ser de “muitos dias atrás”, sem especificar a data.

A informação de que Bolsonaro não participaria de debates foi divulgada pelo colunista do jornal O Globo Ancelmo Gois, que afirmou que a ideia do ex-militar seria focar em transmissões ao vivo nas redes sociais e conversar com eleitores no horário reservado aos debates na TV aberta.

“Eu não falei com ninguém da imprensa. A imprensa tem dito que não comparecerei a debates, diz que eu estou fugindo de debates. Não houve até o momento nenhum debate, por que eu estou fugindo?”, questionou Bolsonaro.

Excluindo Lula, preso em Curitiba após ser condenado em segunda instância por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, Bolsonaro está em primeiro lugar nas pesquisas de intenção de voto.

Os candidatos não são obrigados a participar de debates eleitorais. O deputado federal já faltou a eventos que contavam com a participação de outros pré-candidatos. Após várias tentativas por parte do UOL, SBT e da Folha, Bolsonaro se negou a participar da sabatina promovida pelos três veículos de comunicação, alegando problemas de agenda para aceitar o convite.

Ao pré-candidato foram oferecidas pela organização diversas opções de data ao longo do mês de maio e junho. Na tentativa de facilitar o deslocamento do deputado federal, também foi dada a ele a opção de realizar a entrevista em Brasília. Foram convidados os seis candidatos à Presidência mais bem colocados na pesquisa Datafolha divulgada em 16 de abril. Apenas ele não compareceu aos estúdios do UOL, em São Paulo, para responder às perguntas dos jornalistas.

Estacionado nas sondagens eleitorais na casa de um dígito, o tucano Geraldo Alckmin fez piada nas redes sociais com a notícia de que Bolsonaro não participaria dos debates. “Adivinha quem vai fugir dos debates”, postou o pré-candidato do PSDB no Twitter junto a um vídeo que mostra uma montagem com a cabeça de com a cabeça de Bolsonaro e o corpo de uma criança.

Para as eleições deste ano, seis debates com candidatos à presidência da República já estão agendados nas emissoras de televisão antes do primeiro turno, marcado para o dia 7 de outubro. O primeiro será promovido pela Rede Bandeirantes no dia 9 de agosto e o último no dia 4 de outubro, pela TV Globo.

Confira o calendário de debates (algumas datas podem ser alteradas):

9/8 – Band

7/8 – RedeTV / IstoÉ

26/8 – Gazeta / O Estado de S.Paulo

26/9 – SBT / UOL / Folha

30/9 – Record

04/10 – Globo

