Jair Bolsonaro e Maurício Macri se reúnem hoje em Buenos Aires 

O presidente Jair Bolsonaro desembarca nesta quinta-feira (6) em Buenos Aires, na Argentina, para encontro com o presidente do país, Maurício Macri. Além disso, Bolsonaro se reunirá com as principais autoridades argentinas. É a primeira visita do presidente ao país vizinho. A corrente de comércio (soma de exportações e importações) entre o Brasil e a Argentina atingiu US$ 26 bilhões em 2018. Embora tenha apresentado uma redução de 3,9% em relação ao ano anterior, a Argentina se manteve como o terceiro país com maior fluxo de comércio com o Brasil, atrás da China e dos Estados Unidos.

