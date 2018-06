Jair Bolsonaro é um entusiasta da redução do número de estatais, quer menos interferência do Estado nas atividades empresariais e é contrário à expansão dos gastos públicos

O deputado Jair Bolsonaro (PSL-RJ) foi contra a reforma da Previdência, a favor da participação obrigatória da Petrobras na exploração dos campos do pré-sal e defendeu a criação de mais estruturas do Poder Judiciário. Já o pré-candidato a presidente Bolsonaro é um entusiasta da redução do número de estatais, quer menos interferência do Estado nas atividades empresariais e é contrário à expansão dos gastos públicos.

Na tentativa de se tornar mais palatável ao empresariado e ao mercado financeiro, Bolsonaro tem suavizado a retórica estatizante e intervencionista que marca sua atuação na Câmara dos Deputados. Na última semana, o jornal O Globo analisou a votação do deputado em 20 projetos de lei relacionados a temas econômicos que tramitaram no Congresso nos últimos anos. Os votos, frequentemente, entram em contradição com o viés liberal que tenta exibir em sua pré-campanha à Presidência — Jair Bolsonaro incorporou à equipe o economista Paulo Guedes, identificado com a corrente econômica.

Os contrastes mais aparentes surgem nos assuntos relacionados à Previdência. Além de ter sido contra a reforma feita no governo Lula, votou a favor da flexibilização do fator previdenciário e contra a criação de um fundo complementar para os servidores públicos. As decisões são contrárias à agenda de redução de gastos públicos.

“A reforma da Previdência, como está sendo proposta pelo governo do PT, visa apenas a duas coisas: fazer a alegria dos empresários do segmento da Previdência privada a longo prazo e conseguir economia de caixa a curto prazo para fazer superávit primário; ou seja, retirar dos já miseráveis aposentados para pagar juros a banqueiros”, disse, na tribuna da Câmara, em março de 2003.

A análise das votações mostra ainda uma oscilação entre posições econômicas ortodoxas, associadas à direita, e desenvolvimentistas, à esquerda. Um exemplo é o posicionamento em relação à Petrobras. Em 2010, no fim do governo Lula, Bolsonaro votou com o PT a favor do projeto que instituiu o regime de partilha no pré-sal e a participação obrigatória da estatal na exploração dos campos. Seis anos depois, já no governo Temer, se alinhou com PMDB e PSDB na aprovação da proposta que acabava com a participação obrigatória da Petrobras.

Economia

Para André Perfeito, economista-chefe da corretora Spinelli, a disparada do dólar e a queda da bolsa de valores nos últimos dias mostram que o mercado vê como forte a chance de um segundo turno entre Bolsonaro e Ciro Gomes (PDT) — outro pré-candidato associado a medidas pouco ortodoxas na economia. Ele avalia que Bolsonaro tem um perfil “estatista”.

“Bolsonaro não tem nenhuma convicção na economia. Vai ao sabor do vento. Quem vota no Bolsonaro não está votando no Paulo Guedes”, disse Perfeito ao Globo. “Essa atitude bastante irregular do Bolsonaro em relação às reformas faz sentido. Um homem que defende a ditadura vai ser a favor do ‘petróleo é nosso, por exemplo”, completou.

O pré-candidato do PSL também votou a favor, em 2013, da criação de três novos Tribunais Regionais Federais; foi favorável, em 2015, à efetivação, sem concurso público, de substitutos de cartórios; e, no mês passado, votou contra o cadastro positivo, assim como o PT. Para o Ministério da Fazenda, a medida aumenta o acesso ao crédito e reduz o spread bancário. Em momentos alinhados aos desejos do mercado, Bolsonaro também foi a favor da criação de um teto para os gastos públicos e da reforma trabalhista.

O cientista político Fernando Schuler, professor do Insper, acredita que as mudanças de posição não prejudicam Bolsonaro entre seu eleitorado mais fiel. Esse público não estaria preocupado com a discussão econômica, mas sim com mensagens que defendam uma suposta retomada da ordem no país. Para ele, os votos de Bolsonaro são coerentes com uma visão “populista”.

“Minha impressão é que ele [Bolsonaro] se convenceu de algumas pautas liberais. Mas não quer se indispor com seu eleitorado. Por isso, vota contra todo projeto que toque no funcionalismo público, em especial nos militares, ou nos aposentados”, afirmou. “Bolsonaro tem faro para o discurso popular, por isso é um populista. Considera isso em toda votação que remotamente possa ser instrumentalizada contra ele em seu eleitorado.”

Procurado pela reportagem via assessoria de imprensa, Bolsonaro não quis se pronunciar.

Deixe seu comentário: