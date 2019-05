Jair Bolsonaro faz primeira viagem ao Nordeste como presidente nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (24), o presidente Jair Bolsonaro fará a sua primeira viagem ao Nordeste desde a posse. A estreia do presidente na região será em Pernambuco, com agendas nas cidades de Recife e Petrolina.

Em Recife, às 10h, Bolsonaro visitará o acervo do Instituto Ricardo Brennand. Mais tarde, às 10h45, Bolsonaro participa da reunião do conselho deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene). Depois do almoço, o presidente vai a Petrolina e às 14h30 participará da entrega de unidades do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida.

Para esta sexta, Bolsonaro deve debater, junto com governadores da região, um plano regional de desenvolvimento do Nordeste (PRDNE). De acordo com a Sudene, o plano regional tem previsão de seis eixos estratégicos: inovação; desenvolvimento de capacidades humanas; dinamização e diversificação produtiva; desenvolvimento social; preservação ambiental e desenvolvimento institucional.

Vale lembrar que o Nordeste foi a única região na qual Jair Bolsonaro não venceu no segundo turno da eleição presidencial de 2018. Na ocasião, o candidato Fernando Haddad (PT) registrou 69,7% dos votos válidos na região, contra 30,3% de Bolsonaro.