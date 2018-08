Jair Bolsonaro foi flagrado consultando “cola” durante o debate presidencial

O candidato à Presidência da República pelo PSL Jair Bolsonaro foi flagrado com uma “cola” na mão durante o debate de sexta-feira (18), na RedeTV!. Escritas à caneta, na mão do deputado federal, estavam três palavras chaves: “pesquisa”, “armas” e “Lula”.

A “cola” foi anotada pouco antes do embate entre o militar da reserva e a candidata da Rede, Marina Silva. Os temas pré-selecionados por Bolsonaro, no entanto, não chegaram a ser discutidos.

Por sua vez, a ex-senadora criticou a posição do candidato do PSL em relação à igualdade salarial e os dois iniciaram um debate sobre direito das mulheres e aborto.

Embate

Marina e Bolsonaro protagonizaram o momento mais quente da terceira parte do debate da RedeTV!. A ex-senadora chamou a atenção do deputado sobre sua resposta em relação às propostas para as mulheres, dada no bloco anterior.

“Só uma pessoa que não sabe o que significa mulher ganhar salário menor que homem e ser primeira a ser demitida pode afirmar que a CLT já resolve este problema. É preciso fazer cumprir a Constituição. Não se deve fazer vista grossa, dizendo que não precisa se preocupar.”

Bolsonaro respondeu afirmando que estava diante de uma evangélica que defendia o plebiscito sobre o aborto e as drogas, “e que agora vem defender a mulher”.

Marina retrucou. “Você acha que pode resolver tudo no grito. Nós somos mães, o que mais queremos é ver um filho sendo educado, e você fica defendendo que tudo deve ser resolvido no grito. Você pegou a mão de uma criança e ensinou como se faz para atirar. A Bíblia diz que se deve ensinar ao filho o correto.” O público, pela primeira vez, aplaudiu.

ONU

O candidato a presidente Jair Bolsonaro reafirmou na manhã deste sábado (18), em sua conta pessoal no Twitter, que é a favor de tirar o Brasil do Conselho de Direitos Humanos da ONU (Organização das Nações Unidas), um dia depois de o órgão ter recomendado que o País permita o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de disputar a eleição presidencial.

“Há mais ou menos 2 meses falei em entrevista que já teria tirado o Brasil do conselho da ONU, não só por se posicionarem contra Israel, mas por sempre estarem ao lado de tudo que não presta. Este atual apoio a um corrupto condenado e preso é só mais um exemplo da nossa posição”, escreveu o candidato, que não citou por completo o Conselho de Direitos Humanos da ONU, mas se referiu à recomendação dada pelo órgão nesta semana.

Condenado a 12 anos e um mês de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, Lula teve sua candidatura registrada na quarta-feira (15), último dia do prazo determinado pelo Tribunal Superior Eleitoral. O petista, no entanto, poderá ser impedido de disputar a eleição, em razão da Lei da Ficha Limpa, que proíbe que cidadãos condenados em segunda instância, como é o caso de Lula, sejam candidatos.

