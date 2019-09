Jair Bolsonaro passará por nova cirurgia na semana que vem

Segundo o médico Antônio Luiz Macedo, que operou o presidente Jair Bolsonaro após a facada que sofreu em 2018 em Minas Gerais, o parlamentar passará por uma nova cirurgia, de médio porte, no próximo fim de semana em São Paulo. A operação será no próximo domingo (8) no Hospital Vila Nova Star, no Itaim Bibi, Zona Sul da capital paulista.

O presidente passou por avaliação com o cirurgião e com o cardiologista Leandro Echenique na manhã deste domingo (1º) no aeroporto de Congonhas. Depois, Bolsonaro seguiu de helicóptero para uma igreja evangélica na Zona Leste da cidade, onde participa de um culto religioso.

De acordo com o cirurgião Macedo, surgiu uma “hérnia na incisão cirúrgica” em Bolsonaro. No dia 6 de setembro do ano passado, o político foi atacado com uma faca na cidade de Juiz de Fora durante campanha eleitoral para a presidência. “Agora em São Paulo com os Drs. Macedo e Leandro. Pelo que tudo indica curtirei uns 10 dias de férias com eles brevemente. Bom dia a todos”, escreveu Bolsonaro em sua página do Facebook sobre a consulta.