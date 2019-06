Durante mais uma transmissão ao vivo feita em sua rede social nesta quinta-feira (20), o presidente Jair Bolsonaro comentou a derrota do governo no Senado nesta semana, quando a maioria dos senadores votou por derrubar o decreto que facilita a posse e o porte de armas no Brasil. Bolsonaro fez um apelo para que a população ajude a reverter o resultado em votação na Câmara, que deve ocorrer na semana que vem.

