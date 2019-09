Jair Bolsonaro terá alta de hospital hoje

O presidente Jair Bolsonaro terá alta na tarde desta segunda-feira (16), segundo boletim médico divulgado pelo Hospital Vila Nova Star, na Zona Sul de São Paulo. O vice Hamilton Mourão permanecerá como presidente em exercício até quarta-feira (18), conforme informação do Palácio do Planalto. Esta foi a quarta cirurgia de Bolsonaro desde a facada sofrida durante a campanha eleitoral do ano passado. Desta vez, o procedimento era para corrigir uma hérnia surgida no local das intervenções anteriores.

Confira o boletim médico na íntegra

“O Hospital Vila Nova Star informa que o Senhor Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, internado desde o dia 7 de setembro, receberá alta hoje, no período da tarde, após a realização de fisioterapia.

O Presidente continuará sua recuperação em domicílio, devendo seguir as orientações médicas relacionadas a dieta e atividade física, sob supervisão conjunta da equipe médica do Dr. Macedo e da equipe da Presidência da República.”

Deixe seu comentário: