Jair Bolsonaro veste camisa do Grêmio, enviada pelo presidente Romildo Bolzan

O Grêmio presenteou o presidente da República, Jair Bolsonaro, com uma camisa do clube. Em vídeo publicado nas redes sociais, Bolsonaro recebe o presente do comandante do Exército Brasileiro, Edson Pujol, que fez a entrega em nome do presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior.

O encontro aconteceu na Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), em Resende, no Rio de Janeiro, onde Bolsonaro participou da entrega de 411 Espadim, réplica reduzida do sabre de combate do patrono do Exército brasileiro, Duque de Caxias, para cadetes.

