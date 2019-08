Na entrega da duplicação de trecho da BR-116, Bolsonaro garante novo investimento para as obras

O presidente Jair Bolsonaro esteve em solo gaúcho nesta segunda-feira (12) participando da entrega de 47 quilômetros duplicados da BR-116. Junto ao presidente compareceram ministros, deputados e políticos da região. Ele afirmou que seu governo está “fazendo de tudo para que obras paradas sejam concluídas”. Bolsonaro ainda garantiu mais R$ 100 milhões de orçamento para que mais um trecho, de 55 quilômetros, seja concluído em breve.

A solenidade ocorreu no quilometro 492 da BR-116, próximo ao Serviço de Atendimento ao Usuário da Ecosul, concessionária responsável pelo trecho. A obra de duplicação, de pouco mais de 211,22 quilômetros da rodovia que separa Pelotas de Guaíba, começou no segundo semestre do ano de 2012 e deveria ter sido concluída em 2015.

De acordo com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, a obra está dentro da estratégia de integração regional sul-americana e é uma das cinco com prioridade máxima para governo federal no país — assim como a ponte do Guaíba. O objetivo é que os trabalhos na rodovia aumentem a capacidade de veículos, principalmente de caminhões, além de prevenir acidentes.

“[Da BR-116] vão derivar outras rodovias e circular riquezas, mas sobretudo essa obra vai salvar vidas”, disse o ministro. “É possível melhorar a segurança no trânsito por meio da engenharia”, salientou, afirmando que a conclusão ocorrerá até o início de 2021.

Freitas destacou que o projeto de duplicação da rodovia é de 2002. Conforme o ministro, a licitação foi concluída em 2011, mas as obras só começaram em 2017 e nada havia sido entregue até então. Após a liberação dos primeiros 47 quilômetros, o ritmo vai ser mantido, garante ele.

A rodovia

A BR-116 é a principal via de acesso ao sul do estado e ao Porto de Rio Grande, corredor de escoamento de produtos agrícolas e industriais entre o Brasil e o Mercosul. Os cerca de 230 quilômetros entre Porto Alegre e Pelotas estão sendo duplicados e devem ser finalizados até o fim de 2021, com investimento total de R$ 1,6 bilhão.

Confira imagens da solenidade:

Deixe seu comentário: