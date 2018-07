O candidato ao governo do Rio Grande do Sul, Jairo Jorge (PDT), reforçou o discurso realizado em todos os municípios gaúchos que disse ter visitado em campanha, durante reunião-almoço do Sinduscon-RS realizada nesta terça-feira (31). “Quero impulsionar o crescimento econômico neste Estado com base em estratégias que deram certo em Canoas”, disse.

