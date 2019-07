Jairo Jorge assumirá Secretaria de Educação de Sapucaia do Sul

O ex-prefeito de Canoas, Jairo Jorge, será o novo secretário de Educação de Sapucaia do Sul. O convite foi feito pelo prefeito do município, Luis Rogério Link, conforme anunciado nas redes sociais do político. O chefe do Executivo da cidade está sem partido, desde que saiu do PT, em abril. Jairo Jorge também havia deixado o partido em 2016, ingressando no PDT.

A posse será nesta quarta-feira (17), às 13h30, na Secretaria Municipal de Educação de Sapucaia do Sul. “Em razão das questões familiares e também do nosso projeto político em 2020, como pré-candidato a Prefeito de Canoas, decidi aceitar o convite” disse, Jairo Jorge.

Ele também agradeceu a senadora Kátia Abreu (PDT-TO), com quem estava trabalhando, como assessor. “Ela foi a única pessoa a me dar uma oportunidade num momento desafiador da minha vida”, relembrou o político.

