Jairo Jorge discute Plano de Governo

Com a experiência recolhida nas visitas a 497 cidades gaúchas, o pré-candidato do PDT ao governo do Estado, Jairo Jorge, participa nos dias 18, 19 e 20 de junho em Porto Alegre, do Seminário RS Tem Solução, para preparar um plano de governo. Durante três dias serão debatidas sugestões e contribuições para a formulação do plano de governo da chapa majoritária composta por Jairo Jorge e Cláudio Bier (Partido Verde). As áreas prioritárias serão Educação, Desenvolvimento, Infraestrutura, Saúde, Segurança, Gestão e Governança. Será no memorial da Assembleia Legislativa.

Faltam parceiros para o PT?

O jornal O Estado de São Paulo realizou um levantamento com dirigentes nacionais e estaduais do PT mostrando que o partido até agora não conseguiu aliados, e pode ficar isolado nas disputas por governos em ao menos oito das 27 unidades da Federação. Uma destas unidades é o Rio Grande do Sul, onde o partido até agora não conseguiu uma aliança para a pré-candidatura de Miguel Rossetto ao governo do Estado. Somadas, estas unidades federativas representam 70,9 milhões de eleitores ou 49,3% do total de brasileiros que podem a votar no dia 7 de outubro.

Calefação para Lula

Nas contas da Polícia Federal, Lula custa por mês R$ 320 mil, preso nas dependências da Superintendência em Curitiba, ao invés de cumprir pena em um estabelecimento prisional. Agora, a conta pode aumentar: Lula está solicitando melhor calefação na sua suíte, embora no local já exista ar-condicionado.

Progressistas entre Bolsonaro e Alckmin

Embora a aliança costurada na última semana pelo Progressista em torno da pré-candidatura de Luiz Carlos Heinze ao governo do Estado reúna o PROS, DEM e PSL, todos apoiando Jair Bolsonaro à Presidência da República, a questão não é pacífica. No Progressistas, há um contingente expressivo que prefere a candidatura de Geraldo Alckmin à Presidência.

A vez da “amante”

Identificada pela curiosa alcunha de “amante” nas planilhas da distribuição de propinas da Odebrecht, a senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR) começa a ser julgada nesta quarta-feira, dia 19, pelo Supremo Tribunal Federal.

MDB Mulher evitou lançar candidatura Meirelles

Chamou a atenção durante o 2° Congresso Estadual do MDB Mulher, que reuniu no último sábado 600 militantes no Teatro Dante Barone, em Porto Alegre, o fato de não ter sido lançada nenhuma candidatura. Embora o pré-candidato à Presidência da República, Henrique Meirelles, estivesse presente.

Aliança Alckmin e Meirelles?

Parece estar ocorrendo uma costura entre Alckmin e Meirelles. Na última sexta-feira, num jantar realizado em São Paulo, com boa parte do PIB nacional, o presidente Michel Temer, até o momento envolvido com a pré-candidatura de Henrique Meirelles pelo MDB, comprometeu-se a buscar a união do centro político em torno de Geraldo Alckmin, pré-candidato pelo PSDB, o preferido dos presentes eleição ao Planalto. Participaram do encontro presidentes dos grupos Bradesco, Itaú, Santander, BTG, Credit Suisse, Grupo Ultra, Suzano e Votorantim, dentre outros.

Deixe seu comentário: