Jairo Jorge em busca do apoio do PCdoB

Para alavancar a pré-candidatura de Jairo Jorge, o PDT e os partidos aliados lançaram a Frente Rio Grande Tem Solução. Formam a Frente, o PDT, PV, SOLIDARIEDADE, PODEMOS, PPL e AVANTE. Em busca de ampliar este grupo, o PDT agora investe na busca do PCdoB para se integrar à aliança.

Um novo centro político?

O pré-candidato Jairo Jorge tem afastado os temores de radicalização para a direita ou esquerda, justificando que sua proposta é de “um novo centro político. Os gaúchos estão cansados de disputa, de polarização. Queremos buscar um centro de convergência para inovação, sustentabilidade, empreendedorismo e participação. Como disse nosso pré-candidato a vice-governador, Cláudio Bier, nossa pré-candidatura não é nem à esquerda nem à direita, é pra frente!”.

Descrença das mulheres com a política?

Um dado interessante trazido pela agência Estado: o eleitorado feminino é hoje o responsável pela maioria dos votos brancos e nulos declarados em pesquisas de intenção de voto para presidente da República nas eleições 2018. Segundo recorte feito pelo Ibope a pedido do Estado, seis em cada dez eleitores dispostos a não votar nos pré-candidatos apresentados são mulheres na faixa etária dos 35 aos 44 anos, desiludidas com os recorrentes escândalos de corrupção envolvendo a classe política e preocupadas com o rumo da economia.

Pequena presença das mulheres no parlamento

Talvez essa descrença justifique a reduzida presença de mulheres no Congresso Nacional. Segundo dados compilados pela Inter-Parliamentary Union – uma associação dos legislativos nacionais de todo o mundo – no Brasil, pouco mais de 10% dos deputados federais são mulheres. Ocupamos o 154º lugar entre 193 países do ranking elaborado pela associação, à frente apenas de alguns países árabes, do Oriente Médio e de ilhas polinésias.

PSB adia anúncio de apoio nacional

As negociações do PSB nacional com o pré-candidato Ciro Gomes, do PDT deram uma esfriada nos últimos dias, devido a pressões externas do PT. O presidente do PSB, Carlos Siqueira, anunciou o adiamento da reunião do Diretório Nacional que decidiria com qual candidato o partido seguirá na eleição presidencial. O congresso do partido, antes da convenção, será dia 5 de agosto.

Meta é inviabilizar Ciro Gomes

Os movimentos do PT buscam afastar o PSB de Ciro Gomes, que pretendia anunciar os socialistas como seu primeiro aliado de peso. O próximo passo de Ciro, após conquistar o PSB, será trazer o PCdoB e os partidos do centrão, principal bloco de apoio do governo do presidente Michel Temer, para a sua candidatura.

Quem compõe o Centrão?

O Centrão, que discute o apoio ao pré-candidato do PDT ao Palácio do Planalto, Ciro Gomes, é formado por líderes do DEM, PP, Solidariedade e PRB.

Toffoli Fora

Criado com a meta de obter 150 mil assinaturas, o abaixo-assinado online do jurista Modesto Carvalhosa é um sucesso. Em menos de uma semana, o pedido contra a eleição do ministro Dias Toffoli para a presidência do STF somava neste domingo, no meio da tarde, quase 190 mil assinaturas. A meta de 150 mil participantes aumentou para 200 mil e Carvalhosa já fala em dobrá-la. Para assinar, clique: https://www.change.org/p/supremo-tribunal-federal-n%C3%A3o-queremos-toffoli-na-presid%C3%AAncia-do-stf?signed=true.

