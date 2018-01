“Jamais”, disse o presidente do PSG sobre a saída de Neymar no fim da temporada

O presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, garantiu neste sábado (27) que Neymar não deixará o clube tão cedo. Após a vitória de 4 a 0 sobre o Montellier, pelo Campeonato Francês, o dirigente catari foi perguntado se o brasileiro seria negociado no final da temporada. A resposta foi curta e direta: “Jamais. Ele será 2.000% do PSG na próxima temporada”.

Há dez dias, o camisa 10 teve uma atuação de gala e marcou quatro gols no 8 a 0 sobre o Dijon, mas foi vaiado pela torcida e deixou o gramado sem saudar os fãs. Neste sábado, não houve manifestação contra o craque, que mesmo assim saiu do campo direto para o vestiário enquanto os companheiros faziam a festa com os torcedores.

Em entrevista na zona mista, o brasileiro evitou polêmica e disse que foi direto para os vestiários porque estava sentindo dores. “Eu estava com dor nas costas, não queiram fazer polêmica com isso. Obrigado”, resumiu.

Segundo Nasser, o craque sente-se bem na França e está concentrado na disputa das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid (clube apontado pela imprensa europeia como possível destino do craque no futuro).

“Veja como Neymar está feliz no campo, ele está muito feliz. Eu falo com ele e sua família. Ele está feliz em Paris. Temos um excelente duelo para jogar contra o Real Madrid na Champions, estamos focados. Pensamos em nós mesmos, nossa equipe e nossos jogadores”, destacou.

Deixe seu comentário: