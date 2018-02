Janeiro histórico em transplantes na Santa Casa

Após finalizar 2017 com 620 transplantes realizados, este ano já registra um novo recorde no número de procedimentos feitos na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. O melhor mês de janeiro da história da instituição contou com 59 transplantes, sendo 33 apenas de rim. No mesmo mês do ano passado foram 24 procedimentos a menos.

O período costuma ser ruim para quem depende de um órgão novo para melhorar a sua qualidade de vida e, em muitos casos, para sobreviver. Responsável pela realização de todos os transplantes de órgãos da instituição – exceto os de córneas, que acontecem no Hospital Santa Clara -, o Hospital Dom Vicente Scherer é referência no assunto. A unidade é o primeiro centro de transplantes da América Latina, com estrutura capacitada a oferecer atendimento a todos os tipos de transplantes de doadores falecidos e vivos.

Deixe seu comentário: