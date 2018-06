Jantar às cegas no Sheraton Porto Alegre Hotel celebra Dia dos Namorados

O Dia dos Namorados no Sheraton Porto Alegre Hotel ganha ares de mistério com a primeira edição do Jantar às Cegas. Na noite do dia 12 de junho, o restaurante Clos Du Moulin recebe o evento, cujo cardápio só é revelado aos participantes em seu início, às 20h. Como temática, o jantar explora a qualidade do tempo e a necessidade de se aproveitar cada minuto ao lado de quem se ama. E para entrar no clima de romance, o chef Mauro Sousa utiliza ingredientes de sabores sutis que demandam atenção, como romã, frutas vermelhas e o espumante rosé, que entra como harmonização.

O jantar será servido em cinco tempos, reservando surpresas aos casais e envolvendo não somente a degustação dos pratos, mas também a experiência visual, olfativa e sonora do ambiente, que ganha trilha sonora especial criada por André di Napoli, engenheiro acústico formado pela London School of Sound.

