Jantar dos Cozinheiros apresenta 13 pratos de frutos do mar para mais de 500 pessoas na SABA

O tradicional Jantar dos Cozinheiros, sucesso em Atlântida, reúne todo ano mais de 500 pessoas na SABA (Sociedade dos Amigos do Balneário de Atlântida) para saborear diferentes pratos preparados por chefs profissionais e amantes da cozinha. Nesta 27ª edição, foram produzidos 13 opções para agradar paladares distintos com peixes, camarões e lagostas. Com os ingressos todos vendidos neste ano, segundo o presidente do clube, Leandro Adaime, o sucesso se confirma ano após ano só ao observar as filas formadas pelos associados durante o serviço.

Decorada e iluminada, a SABA ganha destaque entre os clubes do Litoral Norte gaúcho e, de acordo com Adaime, isso se torna possível por conta dos funcionários, que dão apoio quase 24h para o clube. A homenagem da noite de sábado (27) foi proposta justamente à eles. “Claro que os protagonistas são os cozinheiros, mas não podemos deixar de lado o reconhecimento das pessoas que fazem com o que tudo aconteça”, destaca o presidente da SABA.

O Jantar dos Cozinheiros é o evento mais disputado pelos associados do clube e esgota todos seus ingressos antes mesmo do dia do evento. Nas edições anteriores, o grupo de cozinheiros era formado apenas por amadores que levavam os conhecimentos da cozinha de casa para dentro da SABA. Neste ano foi diferente, profissionais e chefs conhecidos no setor também produziram um grande banquete de frutos do mar.

A SABA promove durante toda a temporada de verão uma extensa agenda com eventos sociais, culturais e esportivos, possibilitando aos associados diferentes formas de diversão e entretenimento. Para fevereiro, eventos como o aniversário do clube e o carnaval devem movimentar ainda mais os salões de festas da sede social, localizada na avenida Central, esquina com a Beira-Mar em Atlântida.

Mais uma vez, a SABA incentiva aos condôminos da região a criarem blocos temáticos para disputarem uma premiação. O bloco do próprio clube, nominado de Os Sabáticos, vai contar com pelo menos 150 integrantes. A Banda Magnata, que já anima os carnavais da SABA vai comandar a festa no final de semana dos dias 10 e 11 de fevereiro. Uma pista eletrônica também será montada para quem busca ritmos mais contagiantes. (Marysol Cooper/ O Sul)

